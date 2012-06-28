Написать 3 статьи по 2000 знаков с пробелами по тематике инкубации яиц.
Копирайтинг
Здравствуйте, нужна помощь начинающего копирайтера.
Цена 1 у.е. за 1000 знаков. Объём 15 тыс.знаков.
Сегодня - 7 тыс.знаков.
Завтра - оставшиеся.
Тема — садовая мебель.
Оплата вебмани рубли.
Вчера утром уже публиковала. Нужен ещё один копирайтер.
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