Копирайтинг

Дамы и господа, Требуется написать несколько объявлений для Slando. Черновые наброски имеются. Все, что требуется от Вас - отшлифовать их, добавив читаемости, и, разумеется, вычистить всевозможные ошибки - орфография, пунктуация и проч. ...