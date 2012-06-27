Написание продающих SEO текстов

Здравствуйте! Под новый сайт создано семантическое ядро под которое необходимо учитывая услуги компании написать "продающие" SEO тексты.

Технические детали:

семантическое ядро состоит из фраз синонимов, к примеру - изготовление варенья, изготовление джема, изготовление сладостей, затем приготовление варенья, приготовление джема, приготовление сладостей и т.п., то есть вторая часть фразы практически нигде не меняется, изменяется только первая часть на слово синоним.

Необходимо подобрать схожие фразы из семантического ядра и поместить их в текст объемом от 2 500 знаков, который будет иметь уровень вложенности на сайте - 1 и также сделать грамотную перелинковку написанных текстов или просто предоставить нам схему какие слова между какими статьями перелинковываются.

Всего 27 ключевых фраз состоящих из 2-ух слов, необходимо разбить их на 5 текстов по 2 500 знаков.

Оплата 400 грн. или 50 у.е.