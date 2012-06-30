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Завершен10 заявок255 просмотров

Требуется 15 описаний разделов для сайта http://ceramicstroi.ru/

Подробное ТЗ здесь http://narod.ru/disk/54379304001.986bd32113a42ac12e543dde547eb834/TZ.txt.html

Внимание по срокам, не более 2-х дней.

Деньги по факту, без предоплаты!

Гарантии: Больше 3-х лет на фрилансе

Положительные отзывы: http://www.weblancer.net/users/Vadimjk53/reviews/

Персональный аттестат WM

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$15
2 дня
Очень понравились тексты. Действительно осмысленные описания, которые интересно читать. В них содержалась полезная информация о характеристиках товаров и нет никакой воды. Так же человек приятен в общении и как специалист работает оперативно, не затягивая сроки заказа. РЕКОМЕНДУЮ.
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, быстрая проверка и своевременная оплата. Рекомендую и буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад