Требуется рерайтер ДЕВУШКА, для ежедневного рерайтинга новостей и статей по следующим темам: Мода и красота Шоу-бизнес Политика Экономика Недвижимость Бизнес Внимание! Нахождение в Skype или ICQ ежедневно, обязательно. ...
Статьи по отопительной, насосной и др. технике
Нужен специалист для написания уникального контента, статей, на тему отопления, водоснабжения, канализации, насосного и др. инженерного оборудования.
Тематика материалов будет предоставляться в виде статей, на основе которых необходимо написать уникальные.
Прогонка через соответствующий софт не интересует. Материал принимается только в виде изложения.
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