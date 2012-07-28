Статьи по отопительной, насосной и др. технике

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Завершен20 заявок239 просмотров

Нужен специалист для написания уникального контента, статей, на тему отопления, водоснабжения, канализации, насосного и др. инженерного оборудования.

Тематика материалов будет предоставляться в виде статей, на основе которых необходимо написать уникальные.

Прогонка через соответствующий софт не интересует. Материал принимается только в виде изложения.

Написание статей
13 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$28
3 дня
Поставленная задача была выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Работать с Вячеславом очень понравилось. Надежный, вежливый заказчик, четкое ТЗ и мгновенная оплата. Всем рекомендую и с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад