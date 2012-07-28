Статьи по отопительной, насосной и др. технике

Нужен специалист для написания уникального контента, статей, на тему отопления, водоснабжения, канализации, насосного и др. инженерного оборудования.

Тематика материалов будет предоставляться в виде статей, на основе которых необходимо написать уникальные.

Прогонка через соответствующий софт не интересует. Материал принимается только в виде изложения.