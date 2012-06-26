Копирайтинг

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Здравствуйте, нужна помощь начинающего копирайтера.

Цена 1 у.е. за 1000 знаков. Объём 10 тыс.знаков. Срок выполнения 1 день.

Тема - садовая мебель.

Оплата вебмани рубли.

13 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

marishke_sun
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

marishke_sun
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад