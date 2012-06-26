Требуется рерайтер ДЕВУШКА, для ежедневного рерайтинга новостей и статей по следующим темам: Мода и красота Шоу-бизнес Политика Экономика Недвижимость Бизнес Внимание! Нахождение в Skype или ICQ ежедневно, обязательно. ...
Написание статей (пошаговых инструкций) для сайта
Требуется написание пошаговых инструкций по разборке телефонов, ноутбуков
Примеры статей : howtofixgadgets.blogspot.com
Требование:
* Желательно использовать уникальные фотки, можно не уникальные, но тогда без водных знаков
Проект на постоянной основе.
Стоимость: напишите сколько вы хотите за 1 готовый пост.
Заявки фрилансеров
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