Написание статей (пошаговых инструкций) для сайта

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Закрыт5 заявок182 просмотра

Требуется написание пошаговых инструкций по разборке телефонов, ноутбуков

Примеры статей : howtofixgadgets.blogspot.com

Требование:

* Желательно использовать уникальные фотки, можно не уникальные, но тогда без водных знаков

Проект на постоянной основе.

Стоимость: напишите сколько вы хотите за 1 готовый пост.

Написание статей
13 лет назад
satyulpin
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров