Для сайта service96.ru 10-20 статей

Я планирую закупать статьи для сайта service96.ru, для начала 20 шт., по 2-3 шт в день.

Темы:

техническое обслуживание ходовой - подвески

-//- карбюратора, инжектора

-//- колес

это все с точки зрения автолюбителя, ценные, подробные полезные советы

автосервис особо пиарить не нужно, главное чтоб автолюбителю это было интересно читать и соответственно приносило пользу.

буду закупать статьи по цене $1 за 1000 знаков.

размер статьи от 2000 до 6000 знаков. - только не вода о воде.