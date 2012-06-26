Для сайта service96.ru 10-20 статей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок238 просмотров

Я планирую закупать статьи для сайта service96.ru, для начала 20 шт., по 2-3 шт в день.

Темы:

техническое обслуживание ходовой - подвески

-//- карбюратора, инжектора

-//- колес

это все с точки зрения автолюбителя, ценные, подробные полезные советы

автосервис особо пиарить не нужно, главное чтоб автолюбителю это было интересно читать и соответственно приносило пользу.

буду закупать статьи по цене $1 за 1000 знаков.

размер статьи от 2000 до 6000 знаков. - только не вода о воде.

13 лет назад
simbatron
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
6 дней

Заявки фрилансеров

Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад