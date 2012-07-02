Написать 7 текстов по детским игрушкам

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Завершен18 заявок251 просмотр

для сайта www_4kinder_kz

пишите цены

13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличные тексты РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо за доверие. Сотрудничеством довольна. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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