Синонмайзинг

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Нужны люди на синонимизацию контента.

Темы разные, минимум 100 вариантов от одной статьи (1.5-1.6к), максимум 250 вариантов. За 250 вариантов = 50 грн. Сколько сделаете, столько и получите, но не меньше 100 копий ежедневно. Работа на постоянной основе.

13 лет назад
poltavkin
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров