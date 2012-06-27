Я планирую закупать статьи для сайта service96.ru, для начала 20 шт., по 2-3 шт в день. Темы: техническое обслуживание ходовой - подвески -//- карбюратора, инжектора -//- колес это все с ...
Статьи о курортах
Нужны интересные обзорные статьи о курортах Витязево, Сукко, Абрау-Дюрсо,Кабардинка,Архипо-Осиповка,Лоо,Дагомыс,Шепси,Ольгинка,Небуг. Каждая статья 1800-2000 символов.
550р.за ВСЕ. Цена не обсуждается.
Пример статей покажу. Ключевые слова дам исполнителю.
Заявки фрилансеров
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