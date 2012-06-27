Рерайт из пдф-файлов, 100 % уникальности

Требуется написать рерайт порядка 100 -150 маленьких статей, проверяя на уникальность - 100 процентов по миратулс. Тематика - электроборудование. Объем каждой статьи примерно 200-500 знаков (зависит от исходника), некоторые - буквально одно предложение. Ищу пару исполнителей, важно быстро сделать работу. Если закончите к концу недели , включая выходные, оплата будет в конце следующей, когда проверит основной заказчик! Подробное тз вышлю в личку. Пишите цены и скорость.