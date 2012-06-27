Я планирую закупать статьи для сайта service96.ru, для начала 20 шт., по 2-3 шт в день. Темы: техническое обслуживание ходовой - подвески -//- карбюратора, инжектора -//- колес это все с ...
Цикл объявлений для Slando
Дамы и господа,
Требуется написать несколько объявлений для Slando. Черновые наброски имеются. Все, что требуется от Вас - отшлифовать их, добавив читаемости, и, разумеется, вычистить всевозможные ошибки - орфография, пунктуация и проч.
Объем каждого объявления - 700-800 знаков. Убедительная просьба - лить поменьше воды. Все проверю лично, недочеты укажу, но кому нужны лишние доработки да корректировки?
Стоимость - 40-45 р/1000 збп.
Объем нынешний - ок. 7 тыс. знаков, желаемый - 10-12 тыс. Сроки - завтрашний вечер (а лучше даже раньше). Webmoney (долларовый) или ЯД - договоримся.
Дабы не ошибиться в выборе, предлагаю тестовое задание. Вышлю личкой. Выбранному исполнителю, разумеется, оно будет полностью оплачено.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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