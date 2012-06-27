Цикл объявлений для Slando

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки158 просмотров

Дамы и господа,

Требуется написать несколько объявлений для Slando. Черновые наброски имеются. Все, что требуется от Вас - отшлифовать их, добавив читаемости, и, разумеется, вычистить всевозможные ошибки - орфография, пунктуация и проч.

Объем каждого объявления - 700-800 знаков. Убедительная просьба - лить поменьше воды. Все проверю лично, недочеты укажу, но кому нужны лишние доработки да корректировки?

Стоимость - 40-45 р/1000 збп.

Объем нынешний - ок. 7 тыс. знаков, желаемый - 10-12 тыс. Сроки - завтрашний вечер (а лучше даже раньше). Webmoney (долларовый) или ЯД - договоримся.

Дабы не ошибиться в выборе, предлагаю тестовое задание. Вышлю личкой. Выбранному исполнителю, разумеется, оно будет полностью оплачено.

Жду предложений.

13 лет назад
Ibragimow
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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