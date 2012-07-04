Статьи для сайта металлоизделий (7 000 знаков)
Переделать текст. Срочно!
Необходимо срочно сделать рерайт текста. Текст небольшой на 1 страничку. Срочно!
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