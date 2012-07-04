Переделать текст. Срочно!

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Завершен1 заявка108 просмотров

Необходимо срочно сделать рерайт текста. Текст небольшой на 1 страничку. Срочно!

13 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро, грамотно и не пришлось вдаваться в объяснения задания. От первого сообщения до выполненной работы прошло всего 25 минут!! Самое быстрое выполнение проекта на моей памяти за 5 лет работы в сервисе!
Отличный заказчик - конкретное задание, четкие требования, оплата после одобрения конечного варианта. Кроме того, корректный и вежливый собеседник. Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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