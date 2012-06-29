Нужно наполнить сайт медицинского центра Разделы для наполнения: - Главная страница (тест для главной) - О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся) - Услуги и ...
Продающее письмо
Требуется создание текста для продающего письма.
Тема — Услуги по проектированию от отдельных сетей, квартир, ландшафта до нового строительства зданий и сооружений.
Заявки фрилансеров
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