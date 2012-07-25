Добрый вечер. Задача - написать 8 статей на сайт на русском языке. Ключевые слова и слова для перелинковки в текст вписать в первоначальном виде, то есть на английском языке. Требования к статьям ...
Написание статьи (расследование, криминал)
Есть необходимость предать огласке историю убийства молодой беременной девушки, предположительно любовником или женой любовника. Проблема в том что это состоятельная пара и следствие ведет себя очень странно: теряет улики, не приобщает показания свидетелей к делу... в общем в лучших традициях российской правоохранительной системы.
Ссылка на объявление о пропаже: http://poiskdetei.ru/forums/index.php/topic/5085-sankt-peterburg-agnessa-mager-20-letnaidena/
Подробности в личке.
Нужно создать историю на основе представленных материалов (фактов, событий...) для последующего распространения. Сама история и факты тут http://agni.20x.ru/viewtopic.php?id=16
понятно, история неприятная, нужен трезвый подход.
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