Написание статьи (расследование, криминал)

Есть необходимость предать огласке историю убийства молодой беременной девушки, предположительно любовником или женой любовника. Проблема в том что это состоятельная пара и следствие ведет себя очень странно: теряет улики, не приобщает показания свидетелей к делу... в общем в лучших традициях российской правоохранительной системы.

Ссылка на объявление о пропаже: http://poiskdetei.ru/forums/index.php/topic/5085-sankt-peterburg-agnessa-mager-20-letnaidena/

Подробности в личке.

Нужно создать историю на основе представленных материалов (фактов, событий...) для последующего распространения. Сама история и факты тут http://agni.20x.ru/viewtopic.php?id=16

понятно, история неприятная, нужен трезвый подход.