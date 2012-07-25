Написание статьи (расследование, криминал)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок174 просмотра

Есть необходимость предать огласке историю убийства молодой беременной девушки, предположительно любовником или женой любовника. Проблема в том что это состоятельная пара и следствие ведет себя очень странно: теряет улики, не приобщает показания свидетелей к делу... в общем в лучших традициях российской правоохранительной системы.

Ссылка на объявление о пропаже: http://poiskdetei.ru/forums/index.php/topic/5085-sankt-peterburg-agnessa-mager-20-letnaidena/

Подробности в личке.

Нужно создать историю на основе представленных материалов (фактов, событий...) для последующего распространения. Сама история и факты тут http://agni.20x.ru/viewtopic.php?id=16

понятно, история неприятная, нужен трезвый подход.

Написание статей
13 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

floweroff
46 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$95
5 дней
Все хорошо, сотрудничеством доволен. Правда была задержка.
Впечатляющий материал, четкая задача. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

floweroff
46 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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