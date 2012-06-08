floweroff

Екатерина Клюева floweroff

 
45 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Редактируем, пишем и помогаем продавать

﻿Продающие и развлекательные рассылки, e-mail и direct mail 

+ пресс-релизы.

А еще мы делаем новости.

Отзывы заказчиков
gvido
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$14
10 баллов
11 лет назад
Администратор группы в VK (ведение группы)
Качественно выполнена работа.Спасибо
Спасибо за возможность поработать в интересном проекте
Ответный отзыв
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Размещение-копипаст новостей на сайте
Екатерина выполнила свою работу на отлично! Все размещалось вовремя и в полном объеме! Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.
Спасибо, проект был интересен и полезен.
Ответный отзыв
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$95
8 баллов
11 лет назад
Написание статьи (расследование, криминал)
Все хорошо, сотрудничеством доволен. Правда была задержка.
Впечатляющий материал, четкая задача. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Копирайт на женскую тематику + рецепты
Просто замечательные статьи. Быстро, в срок и очень качественно.
Спасибо за сотрудничество. Четкость в постановке задач, доброжелательность, оплата сразу же по факту выполнения задачи. Рекомендую
Ответный отзыв
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$48
10 баллов
12 лет назад
Статьи по саморазвитию на страницу ВКонтакте
Прежде всего хотелось бы похвалить Екатерину за интересные статьи. При сотрудничестве иногда возникали загвоздки, но после замечаний Екатерина исправлялась и выполняла работу так, как от нее требовалось. Рекомендую Екатерину к сотрудничеству.
Отличный заказчик, четко дающий задания, представляющий необходимую информацию и оплачивающий работу в срок. Плюс интересные проекты :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $5
от 3 дней
#430
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#331