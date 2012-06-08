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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
11 лет назад
Качественно выполнена работа.Спасибо
Ответный отзыв
Спасибо за возможность поработать в интересном проекте
$12
10 баллов
11 лет назад
Екатерина выполнила свою работу на отлично! Все размещалось вовремя и в полном объеме! Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо, проект был интересен и полезен.
$95
8 баллов
11 лет назад
Все хорошо, сотрудничеством доволен. Правда была задержка.
Ответный отзыв
Впечатляющий материал, четкая задача. Спасибо за сотрудничество
$40
10 баллов
12 лет назад
Просто замечательные статьи. Быстро, в срок и очень качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Четкость в постановке задач, доброжелательность, оплата сразу же по факту выполнения задачи. Рекомендую
$48
10 баллов
12 лет назад
Прежде всего хотелось бы похвалить Екатерину за интересные статьи. При сотрудничестве иногда возникали загвоздки, но после замечаний Екатерина исправлялась и выполняла работу так, как от нее требовалось. Рекомендую Екатерину к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко дающий задания, представляющий необходимую информацию и оплачивающий работу в срок. Плюс интересные проекты :) Рекомендую!
Копирайтинг
4 отзыва
от $5
от 3 дней
#430
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#331