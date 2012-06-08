Прежде всего хотелось бы похвалить Екатерину за интересные статьи. При сотрудничестве иногда возникали загвоздки, но после замечаний Екатерина исправлялась и выполняла работу так, как от нее требовалось. Рекомендую Екатерину к сотрудничеству.