Разыскиваем копирайтера для заполнения каталога интернет-магазина одежды. Каталог содержит более 10 000 наименований товаров, заполняется через таблицу Excel в формате CSV. Копирайтеру предоставляются фотографии товаров, список рубрик каталога, ...
Копирайт на женскую тематику + рецепты
требуется написать несколько статей на женскую тематику и статьи рецептурного характера. Объем статьи каждой статьи 1.5к + картинка. стоимость 40 рублей. Оплата по факту WM. Возможно дальнейшее сотрудничество по этим же тематикам.
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