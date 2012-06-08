Копирайт на женскую тематику + рецепты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки120 просмотров

требуется написать несколько статей на женскую тематику и статьи рецептурного характера. Объем статьи каждой статьи 1.5к + картинка. стоимость 40 рублей. Оплата по факту WM. Возможно дальнейшее сотрудничество по этим же тематикам.

13 лет назад
Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

floweroff
46 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
7 дней
Просто замечательные статьи. Быстро, в срок и очень качественно.
Спасибо за сотрудничество. Четкость в постановке задач, доброжелательность, оплата сразу же по факту выполнения задачи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

floweroff
46 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад