Контент для сайта с тематикой IT

Доброго времени суток!

Ищется команда копирайтеров, способная в сжатые сроки писать качественные уникальные тексты.

О проекте: необходимо заполнить контентом сайт, посвященный продаже, обслуживанию и внедрению 1С, Microsoft и другого софта.

Тексты необходимо писать в формате отзывов клиентов. В половине случаев это должны быть статьи объемом до 5000 символов, в половине - маленькие отзывы объемом в несколько сотен знаков.

Требования к исполнителям:

1. опыт написания аналогичных текстов и знание отрасли, подкрепленные портфолио с аналогичными проектами

2. уникальность текстов от 90%

3. максимально сжатые сроки

4. пунктуальность, доступность по скайпу или телефону в рабочее время (10:00-19:00 по Москве)

К проекту приложено тех. задание, указанные тексты составляют примерно половину объема всей работы.

Соответственно, просьба оценить сроки и стоимость.

UPD: Выложено обновленное ТЗ