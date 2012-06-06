Нужно написать различные статьи на техническую тематику: 50 текстов по 2 тыс. знаков. Пожалуйста, указывайте сроки и цены.
Статья
Необходимо сделать качественный копирайт по теме http://chemistry-chemists.com/Video/Fruit-battery.html
Нужно добавить побольше своего чтоб получилась статья не похожая на исходник
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