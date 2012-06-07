Персональный проект для Дудиной Надежды (alvarez)

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Завершен1 заявка118 просмотров

Две статьи в деловом стиле

13 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$9
2 дня
Хотел написать сам. Полдня косился на материал. Все-таки решил передать Надежде - слишком важен гарантированно хороший результат. И не ошибся: умеет же человек даже сухой протокольный язык превратить в грамотную и увлекательную статью. Спасибо за работу, и желаю дальнейших творческих успехов!
Евгений - один из самых пунктуальных, надежных и доброжелательных заказчиков в системе. Понятное без каких-либо уточнений ТЗ, полное взаимопонимание в ходе нашей переписки, моментальная оплата работы - всё это очень порадовало! Уважаемые фрилансеры, советую всем! А Евгению желаю удачи во всех дальнейших проектах!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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