Персональный проект для Дудиной Надежды (alvarez)

Хотел написать сам. Полдня косился на материал. Все-таки решил передать Надежде - слишком важен гарантированно хороший результат. И не ошибся: умеет же человек даже сухой протокольный язык превратить в грамотную и увлекательную статью. Спасибо за работу, и желаю дальнейших творческих успехов!