Приватный проект для Журавель Мария (Lacky_)

Мария отлично справилась с заданием, сдала работу раньше на сутки. Понравилось, что прежде чем Мария приступила к работе, мне потребовалось ответить ей на ряд вопросов касательно компании в целом. Текст легко читается, каждый пункт по строительству и услугам был грамотно перефразирован. Приятно работать, рекомендую к сотрудничеству!