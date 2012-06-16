Приватный проект для Журавель Мария (Lacky_)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка180 просмотров

Есть сайт агентства недвижимости в Испании Triumph Group.

Компания также занимается строительством в Испании на побережье Коста Бланка (под именем Luxury Building).

Нужно заполнить три раздела на сайте:

1) Строительство в Испании

2) Ремонтные работы

3) Прочие услуги

Для них есть заготовка

https://docs.google.com/document/d/1wvugn1hudwsdnv...

Каждый раздел разбит на 2 страницы

Строительство в Испании

-Общая информация

-Этапы работ

Ремонтные работы

-Общая информация

-Список услуг

Прочие услуги

-Общая информация

-Список услуг

Сайт наполняется в админке в WYSIWYG-редакторе.

13 лет назад
egor_s
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$45
5 дней
Мария отлично справилась с заданием, сдала работу раньше на сутки. Понравилось, что прежде чем Мария приступила к работе, мне потребовалось ответить ей на ряд вопросов касательно компании в целом. Текст легко читается, каждый пункт по строительству и услугам был грамотно перефразирован. Приятно работать, рекомендую к сотрудничеству!
Понравилось работать с Егором. Постоянно находится на связи, предоставляет четкое задание и разумные сроки для выполнения работы. С оплатой не было никаких проблем. Рекомендую как ответственного и порядочного заказчика! С уважением, Мария

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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