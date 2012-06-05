Нужен рерайт статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок347 просмотров

1. Нужна обзорная статья про филиппины.

5000 знаков с пробелами.

статья должна содержать следующие запросы:

1. Филиппины из Новосибирска цены

2. Туры на Филиппины из Новосибирска 3

3. Горящие туры на Филиппины

по 10 повторений для каждого словосочетания.

2. Нужна обзорная статья про перетяжку мебели

5000 знаков с пробелами.

статья должна содержать следующие запросы:

1. перетяжка мебели

по 15 повторений

3. Нужна обзорная статья про пневмопробойники

5000 знаков с пробелами.

статья должна содержать следующие запросы:

1. пневмопробойники

по 15 повторений

150 рублей за каждую статью, оплата wmr .

Нужен рерайт статей, найти в интернете.

Уникальность статей должна быть не менее 95% согласно показаниям http://www.etxt.ru/antiplagiat/

срок-сутки, статьи дам разным исполнителям. Стучите в аську.

13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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