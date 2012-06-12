Тексты для женского сайта. Приватно для Ю. Струк

1). Все о волосах (структура человеческого волоса, типы волос, все что можно написать о волосах!).

2). Все о наращивании (итальянская технология наращивания волос круглая капсула, крепление капсулы к волосам, описание материала кератин, сколько носятся волосы, коррекция нарощеных волос, противопоказания наращивания и т.д.)

3). Уход за нарощеными волосами.

4). Описание каталога товаров (азиатские волосы, южно русские волосы, славянские волосы) их структура, происхождение, кому они подойдут и т.д.)