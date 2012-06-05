Редактура ТЗ

Для сайта http://vag-on.ru на тему автосервиса 100 статей мин по 2500 знаков без пробелов по 1 дол. за 1000 знаков без пробелов. Темы буду давать (автосервис, ремонт, запчасти, авторазборка и т.д.). и статьи для ...