Необходимо писать тексты финансовой тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок238 просмотров

Необходимо писать тексты финансовой тематики: описания банков, финансовых продуктов и т.п.

От исполнителя требуется - грамотность, исполнительность, выдерживание в тексте единого стиля.

Понадобится несколько исполнителей.

От себя предоставляю четкие требования и понятное ТЗ.

Оплата 50 рублей - 1000 символов.

13 лет назад
nextmap
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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