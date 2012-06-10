Статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен31 заявка249 просмотров

Здравствуйте!

Нужно 10 статей на сайт (3-3.5к знаков на статью)

Тематика и название статей после выбора в исполнители.

Приоритеты: качество, уникальность, цена.

От Вас: стоимость и примеры работ.

с ув. Сергей.

13 лет назад
-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$50
6 дней
Очень приятно работать с Еленой. Работа выполнена в срок и качественно. Сотрудничеством очень доволен. с уважением, Сергей.
Замечательный человек и не менее замечательный заказчик. Все ясно, четко, толково. Буду рада помочь! Удачи Вам, Сергей!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редактура ТЗ

    $250

    Требуется грамотный технический писатель для вычитки и редактуры готового ТЗ (115 листов). Сроки сжатые (сегодня-завтра необходимо все сделать). Детали и ТЗ выборанному исполнителю.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо писать тексты финансовой тематики

    Необходимо писать тексты финансовой тематики: описания банков, финансовых продуктов и т.п. От исполнителя требуется - грамотность, исполнительность, выдерживание в тексте единого стиля. Понадобится несколько исполнителей. От ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание для сайта текстов

    Здравствуйте ! Необходимо для сайта : http://cms6.prgmm.ru/ Для всех верхние и двух левых разделов итого 9-10 страниц. Написать текст по теме. Направление дадим. Сроки - Сегодня. Приоритет цене и качеству. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт технической темы

    На сайт производителя технических газов надо разместить несколько текстов 0.5-1.5к : - производство и продажа газовых моноблоков - аттестация газовых баллонов - доставка газовых баллонов - аренда газовых баллонов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи по телевизорам

    Статьи по 2000–2500 знаков. Рерайт/копирайт Темы: Ремонт телевизоров Loewe Ремонт телевизоров JVC (ДжиВиСи) Ремонт телевизоров Thomson (Томсон) Ремонт телевизоров Daewoo (Дэу) Ремонт телевизоров Funai (Фунай) Ремонт телевизоров ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текс СЕО

    Необходимо написать текст для раздела сайта с ключевыми словами в раздел "Материалы для отделки окон": Качественный подоконник Подоконник дешево Подоконник белый Подоконник по оптовым ценам Подоконник ПВХ Подоконник пластиковый ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Слагаемые успеха

    Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы: - Тема:Текущий каталог орифлейм - Тема 2:Директор орифлейм - Тема3:Мыло орифлейм Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад