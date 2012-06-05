Написание новостей на строительные сайты

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Нужен постоянный копирайтер который будет писать новости на строительные сайты.

Объём работы - еженедельный. Возможны и другие варианты, тоесть не только новостные ленты.

Оплата за новость - 30 рублей.

Работаем только с Яндекс-деньгами!!!

13 лет назад
Novocel
Никита 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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