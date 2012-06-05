Нужны статьи и тексты для сайтов по тематике туризм
Написание новостей на строительные сайты
Нужен постоянный копирайтер который будет писать новости на строительные сайты.
Объём работы - еженедельный. Возможны и другие варианты, тоесть не только новостные ленты.
Оплата за новость - 30 рублей.
Работаем только с Яндекс-деньгами!!!
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