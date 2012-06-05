Подробная инструкция о том, как сделать сайт

Нужно собрать из нескольких авторитетных источников (в том числе англоязычных) инфу о том как сделать сайт на WordPress и сделать из этого огромный УНИКАЛЬНЫЙ мануал с максимальным количеством скриншотов.

По итогу должен получиться большой труд, который будет затрагивать все аспекты создания сайта на WordPress

Нужны сроки, стоимость и пример если Вы делали что-то подобное.