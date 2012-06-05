Необходимо выполнить качественный рерайт контента с сайта http://lombardavto.by/, чтобы хорошо читался людьми. Плюс добавить текст в 500 симв. в контакты
Подробная инструкция о том, как сделать сайт
Нужно собрать из нескольких авторитетных источников (в том числе англоязычных) инфу о том как сделать сайт на WordPress и сделать из этого огромный УНИКАЛЬНЫЙ мануал с максимальным количеством скриншотов.
По итогу должен получиться большой труд, который будет затрагивать все аспекты создания сайта на WordPress
Нужны сроки, стоимость и пример если Вы делали что-то подобное.
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