Написание сценария и текстов на квесты в соц. игру

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Закрытнет заявок149 просмотров

Есть готовая игра с персонажами.

Нужно переделать квесты на более интересные и более художественно написанные с нормальным юмором и цепляющей сюжетной линией. Нужно учитывать что игра рассчитана в основном на женщин 25-50 лет, а не на детей.

Примером хороших шуток и сюжетов может послужить мультсериал Симпсоны

Кроме квестов в игре присутствуют кат-сцены (диалоги между персонажами), которые связывают квесты и дают направление сюжетной линии.

Прикрепил документ, в котором расписаны персонажи, задания на квесты и пример написания квеста и кат-сцены.

13 лет назад
stolar
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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