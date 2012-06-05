Написание сценария и текстов на квесты в соц. игру

Есть готовая игра с персонажами.

Нужно переделать квесты на более интересные и более художественно написанные с нормальным юмором и цепляющей сюжетной линией. Нужно учитывать что игра рассчитана в основном на женщин 25-50 лет, а не на детей.

Примером хороших шуток и сюжетов может послужить мультсериал Симпсоны

Кроме квестов в игре присутствуют кат-сцены (диалоги между персонажами), которые связывают квесты и дают направление сюжетной линии.

Прикрепил документ, в котором расписаны персонажи, задания на квесты и пример написания квеста и кат-сцены.