Написание статьи-2

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Закрыт11 заявок222 просмотра

Здравствуйте! Требуется написании статьи на тему «Как удалить страницу вконтакте».

Нужно подробно все описать, добавить скрины к статье. Объем 1500 з.б.п.

Цена 4$

Ключи которые надо будет использовать в статье скину в личку.

Написание статей
13 лет назад
jokerpredator
Иван Билас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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