Срочно требуется рерайт диплома. Требуется поднять уровень антиплагиата с 40 до 80 %. Срок - к 7 июня! Жду предложения по цене! Прошу отнестись со ...
Написание статей и текстов для сайта
1. Нужна статья для сайта. Тематика - огнезащитные материалы.
Ключевая фраза - огнезащита металлоконструкций.
Страница http://polymerstroi.ru/zasch_metall.html
Текст должен быть интересным, понятным и читабельным. Не должно быть частых повторов одинаковых слов и фраз. Текст должен быть придуман самостоятельно и проверен на уникальность, как вариант здесь: http://www.content-watch.ru/text/ и здесь http://www.etxt.ru/antiplagiat/
Фраза "огнезащита металлоконструкций" должна встречаться в тексте 5 раз. Можно 1-2 раза так - огнезащита.(2-3 слова)...металлоконструкций.
Существующий текст должен быть переработан и должен отражать суть представленного на странице материала.
150р. 2000 знаков.
2. Все тоже самое. Ключевая фраза - "огнезащитные работы"
Страница http://polymerstroi.ru/raboty.html Существующий текст должен быть переработан и должен отражать суть работ.
Текст должен быть интересным, понятным и читабельным. Не должно быть частых повторов одинаковых слов и фраз
Текст должен быть придуман самостоятельно и проверен на уникальность, как вариант здесь: http://www.content-watch.ru/text/ и здесь http://www.etxt.ru/antiplagiat/
Фраза "огнезащитные работы" должна встречаться в тексте 5 раз. Можно 1-2 раза так - огнезащитные.(2-3 слова)...работы.
150р. 2000 знаков.
Заявки фрилансеров
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