Написание статей и текстов для сайта

1. Нужна статья для сайта. Тематика - огнезащитные материалы.

Ключевая фраза - огнезащита металлоконструкций.

Страница http://polymerstroi.ru/zasch_metall.html

Текст должен быть интересным, понятным и читабельным. Не должно быть частых повторов одинаковых слов и фраз. Текст должен быть придуман самостоятельно и проверен на уникальность, как вариант здесь: http://www.content-watch.ru/text/ и здесь http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Фраза "огнезащита металлоконструкций" должна встречаться в тексте 5 раз. Можно 1-2 раза так - огнезащита.(2-3 слова)...металлоконструкций.

Существующий текст должен быть переработан и должен отражать суть представленного на странице материала.

150р. 2000 знаков.

2. Все тоже самое. Ключевая фраза - "огнезащитные работы"

Страница http://polymerstroi.ru/raboty.html Существующий текст должен быть переработан и должен отражать суть работ.

Текст должен быть интересным, понятным и читабельным. Не должно быть частых повторов одинаковых слов и фраз

Текст должен быть придуман самостоятельно и проверен на уникальность, как вариант здесь: http://www.content-watch.ru/text/ и здесь http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Фраза "огнезащитные работы" должна встречаться в тексте 5 раз. Можно 1-2 раза так - огнезащитные.(2-3 слова)...работы.

150р. 2000 знаков.