Копирайт (игровая тематика)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок192 просмотра

Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC)

Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.)

Требования к описаниям:

1. Объем каждого описания 900–1100 знаков без пробелов

2. Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок

3. Легко читаемый, уникальный текст

4. Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. если нужно сделать описание к игре GTA San Andreas, то в описании не допускается употребление полного названия игры (GTA San Andreas), можно GTA SA, ГТА, ГТА Сан Андреас и т.п.

5. Также, не стоит в тексте злоупотреблять словом «игра», «игру», «игре» и т.п.

Оплата:

- 40 рублей за 1000 знаков без пробелов

Всего требуется написать около 200 описаний.

13 лет назад
zup84
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$270
30 дней
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно, в срок и в полном объеме. Рекомендую.
Работаем с Михаилом не первый раз. Проблем не возникает. Очень приятное сотрудничество. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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