Требуется грамотный копирайтер для написания контента для сайта сео/дизайн студии. Оплата за 1000 знаков — не более 150 рублей. Первый текст — текст на главную страницу. 5000–6000 знаков. Необходима легкость чтения контента ...
Копирайт (игровая тематика)
Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC)
Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.)
Требования к описаниям:
1. Объем каждого описания 900–1100 знаков без пробелов
2. Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок
3. Легко читаемый, уникальный текст
4. Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. если нужно сделать описание к игре GTA San Andreas, то в описании не допускается употребление полного названия игры (GTA San Andreas), можно GTA SA, ГТА, ГТА Сан Андреас и т.п.
5. Также, не стоит в тексте злоупотреблять словом «игра», «игру», «игре» и т.п.
Оплата:
- 40 рублей за 1000 знаков без пробелов
Всего требуется написать около 200 описаний.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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