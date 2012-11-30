Копирайт (игровая тематика)

Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC)

Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.)

Требования к описаниям:

1. Объем каждого описания 900–1100 знаков без пробелов

2. Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок

3. Легко читаемый, уникальный текст

4. Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. если нужно сделать описание к игре GTA San Andreas, то в описании не допускается употребление полного названия игры (GTA San Andreas), можно GTA SA, ГТА, ГТА Сан Андреас и т.п.

5. Также, не стоит в тексте злоупотреблять словом «игра», «игру», «игре» и т.п.

Оплата:

- 40 рублей за 1000 знаков без пробелов

Всего требуется написать около 200 описаний.