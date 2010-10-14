zup84

Михаил zup84

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайт (игровая тематика)

    $100

    Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п., но обязательно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт (игровая тематика)

    $250

    Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п., но обязательно в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт (игровая тематика)

    $250

    Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.) Требования к описаниям: 1. Объем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт (игровая тематика)

    $1000

    Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.) Требования к описаниям: 1. Объем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт описаний игр

    $300

    Нужен копирайт описаний компьютерных игр. Требования к описаниям: - Объем каждого описания 900-1100 знаков без пробелов - Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок - Легко читаемый, 100% уникальный текст - Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать шаблон DLE 9.0

    $150

    Нужно написать максимально легкий и оптимизированный шаблон на дивах для DLE 9.0. Внешне что я хочу можно посмотреть в приложении. Помимо самого шаблона нужно сделать простое лого (logo.jpg) состояшие из урла сайта (например site.ru) Шаблон будет ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • База mysql DLE

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Есть сайт работающий на на DataLife Engine 6.0 + раньше там был форум и другие модули работающие от одной базы. Из-за чего автоматически обновить скрипт на более новую версию у ...

    MySQLDLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
operatino
32 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сверстать шаблон DLE 9.0
Все ок
В общем проект можно считать выполненым, хоть и с задержкой.
Ответный отзыв
iSotrudnik
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Копирайт (игровая тематика)
Очень понравилось работать с Михаилом. Рекомендую всем и сам с удовольствием соглашусь на долгосрочное сотрудничество.
Качественно и в срок выполненная работа. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество вне этого проекта.
Ответный отзыв
Antrey
Антон 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайт (игровая тематика)
Очень хороший заказчик. Прекрасно понимающий, что ему нужно. В меру требователен. Оплата всегда своевременно.
Из-за форс-мажора удалось поработать с Антоном в небольшом объеме. Результатом более чем доволен, надеюсь в будущем возобновить сотрудничество.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$270
10 баллов
11 лет назад
Копирайт (игровая тематика)
Работаем с Михаилом не первый раз. Проблем не возникает. Очень приятное сотрудничество. Мои рекомендации!
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно, в срок и в полном объеме. Рекомендую.
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wendel
Иван 
30 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Хак для DLE 9.3
С Михаилом работать можно, все прошло быстро и гладко.
Работой доволен. Быстро и качественно.
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