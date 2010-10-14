Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п., но обязательно ...
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п., но обязательно в ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать хак для DLE 9.3, подробности в прикрепленном файле.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.) Требования к описаниям: 1. Объем ...Завершен12 лет назад
- $1000
Требуется копирайтер описаний к компьютерным играм (PC) Описание может содержать как копирайт официального описания к игре, так и дополнительную информацию интересную для пользователей (личный отзыв о игре, описание сюжетной линии, геймплея и т.п.) Требования к описаниям: 1. Объем ...Завершен12 лет назад
- $300
Нужен копирайт описаний компьютерных игр. Требования к описаниям: - Объем каждого описания 900-1100 знаков без пробелов - Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок - Легко читаемый, 100% уникальный текст - Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Нужно написать максимально легкий и оптимизированный шаблон на дивах для DLE 9.0. Внешне что я хочу можно посмотреть в приложении. Помимо самого шаблона нужно сделать простое лого (logo.jpg) состояшие из урла сайта (например site.ru) Шаблон будет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Есть сайт работающий на на DataLife Engine 6.0 + раньше там был форум и другие модули работающие от одной базы. Из-за чего автоматически обновить скрипт на более новую версию у ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад