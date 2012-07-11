В форуме на phpbb заменить стандартную капчу recaptcha, удалить имеющиеся сообщения.
Хак для DLE 9.3
Необходимо сделать хак для DLE 9.3, подробности в прикрепленном файле.
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