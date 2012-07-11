Доработки Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок153 просмотра

Необходимо сделать несколько доработок в движке Wordpress

1. Отображение архива одной категории.

Нужно поменять верстку так, чтобы превьюшки постов были большими

2. Нужно найти js-плагин, с помощью которого можно было бы красиво отображать последние посты и встроить его на сайт

3. Пофиксить отображение количества комментариев.

4. Пофиксить отображение даты постов.

Сайт supervesti.ru

JavaScriptWordPress
13 лет назад
fireharp
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Олег творчески подошел к работе.
Приятный заказчик, четкое т.з. Все в срок. Было приятно работать ;)

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад