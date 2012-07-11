Стоит задача написать скрипт для генерации сводного отчета по нескольким листам в Google Docs Spreadsheet. Есть несколько листов с определенным количеством работы на каждом. Скрипт должен собирать данные по тому, сколько работы ...
Доработки Wordpress
Необходимо сделать несколько доработок в движке Wordpress
1. Отображение архива одной категории.
Нужно поменять верстку так, чтобы превьюшки постов были большими
2. Нужно найти js-плагин, с помощью которого можно было бы красиво отображать последние посты и встроить его на сайт
3. Пофиксить отображение количества комментариев.
4. Пофиксить отображение даты постов.
Сайт supervesti.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $35
1. Настроить правильную работу ЧПУ компонента ZOO. Пример: Правильно: http://icookbook.ru/world-cuisines/french-cuisine.html Начало Кухни мира Французская кухня Затем уже статья http://icookbook.ru/world-cuisines/french-cuisine/1268-francuzskoe-rojdestvo.html Неправильно: http://site.ru/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=106 2. Наладить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Возникает ошибка: Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting T_FUNCTION in /var/www/ceramic2/data/www/ceramicstroi.ru/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop.class.php on line 2359 Нужно устранитьВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт на Joomla. Но движок заметно переписан и заточен под нужды регионального информационного агентства. Надо исправить: 1. Перестали приходить на email уведомления о написании комментов к материалам сайта. Надо восстановить эту функцию ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Необходимо доработать игровой магазин на VirtueMart 1.1.9 + Joomla 1.5, а точнее внести правки в код компонента, чтобы можно было в товаре указывать издателя, разработчика, дату выхода игры и тип активации (выбор из списка) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно встроить в движок интернет магазина приоритеты от яндекс маркета, все вопросы в аську 400898634Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходим иодуль для joomla 1.5 бегущая строка. Через админку в модуле должы меняться скорость и текст, так же и чтобы ссылки было можно вставлять кодом. По умолчанию в модуле ширина ...Завершен13 лет назад
Установить движок, шаблон, необходимые модули,подправить необходимые файлы (robots.txt,htaccess, index.html) остальное обсудим в личке.Завершен13 лет назад
Нужен программист, который подключит к друпалу Perfect! Обязательно с опытом!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Разработка модуля DLE, приватно для Nefcore.Завершен13 лет назад