Доработки Wordpress

Необходимо сделать несколько доработок в движке Wordpress

1. Отображение архива одной категории.

Нужно поменять верстку так, чтобы превьюшки постов были большими

2. Нужно найти js-плагин, с помощью которого можно было бы красиво отображать последние посты и встроить его на сайт

3. Пофиксить отображение количества комментариев.

4. Пофиксить отображение даты постов.

Сайт supervesti.ru