Сайт на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок151 просмотр

Установить движок, шаблон, необходимые модули,подправить необходимые файлы (robots.txt,htaccess, index.html)

остальное обсудим в личке.

DLE
13 лет назад
toocha
56 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
13 лет назад
$24
1 день
Приятно обращаться к специалистам которые выполняют свою работу за короткое время и от всей души Вы не поверите но я не раз обращусь к этому человеку да еще порекомендую своим друзьям.
Чёткое ТЗ - быстрая оплата по факту.

Заявки фрилансеров

HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
13 лет назад