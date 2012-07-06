Доработка javascript калькулятора

Здравствуете!

Калькулятор в целом работает http://money-1.ru/calcr_last/calc.htm

но програмист исчез. Там используется json со сложной структурой, все файлы дам. Надо

1 проверить все и убедится что все работает нормально

2 написать каким образом можно вставлять в json новые марки, модели, работыс ценами. описание как это делать есть, но надо проверить и сделать более

подробным.