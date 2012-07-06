Доработать поиск на фронпейдже в OpenCart 1.5.1.3

Доработать поиск по сайту на OpenCart 1.5.1.3

По умолчанию поиск реализован по любому слову из поисковой фразы, в результате всегда выводится слишком много результатов,

а если товар однотипный и соответственно названия тоже однотипные то вываливает почти весь магазин....

Мне подправили поиск, чтобы он искал по фразе целиком, ситуация улучшилась, но все равно есть недостатки, например:

Есть у меня товар с названием: Аккумулятор для Palm M500

Если ввести запрос: Аккумулятор Palm M500 (т.е. просто без "для") то уже ничего не находит...

Не знаю как избавится от этого недостатка, пока пришло в голову сделать список стоп слов, куда внести это "для",

т.е. чтобы при поиске это "для" вообще не учитывалось.

И еще как вариант можно попробывать версию поиска, в которой опускается любое русское слово до 3-х (включительно)букв.

Так же нужно сделать чтобы поиск работал по полю "модель" и SKU (имею в виду поиск на фронтпейдж)

И еще есть такая идея, если конечно можно так реализовать, чтобы если в запросе есть и русские слова (на русском языке)и

английские, то все русское опускалось и поик делался только по англоязычной части запроса(цифры тоже остаются), например, запрос:

Аккумулятор для Palm M500

"Аккумулятор для" - должно вырезаться и поиск должен сработать по точной фразе Palm M500

Если запрос будет просто: "Аккумулятор" то ничего не вырезаем, делаем поиск по полной русскоязыной фразе

Т.е. в результате выполнения ТЗ Вы должны предоставить 3 версии исправленного файла\ов, в котором идет обработка поиска.

1 вариант файла\ов.

Запрос обрабатывается по полной фразе, а не по любому слову из запроса.

Обработка сразу запроса по полю Модель и SKU (т.е. делаем поиск в этих полях тоже сразу по умолчанию)

В любом запросе не учитываем слово "для" т.е. оно просто вырезается из поискового запроса и не участвует в поиске.

2 вариант файла\ов.

Запрос обрабатывается по полной фразе, а не по любому слову.

Обработка сразу запроса по полю Модель и SKU (т.е. делаем поиск в этих полях тоже сразу по умолчанию)

в любом запросе опускается любое русское слово до 3-х (включительно)букв.

3 варинт файла\ов

Запрос обрабатывается по полной фразе, а не по любому слову.

Обработка сразу запроса по полю Модель и SKU (т.е. делаем поиск в этих полях тоже сразу по умолчанию

В поисковом запросе, если он состоит из английского и русского текста, вырезается русскоязычная часть, а англоязычная оставляется, так же все цифры что были,

и по ним уже делается поиск. Если запрос полностью на русском, то ничего не вырезается, исщем по полной фразе на русском.

Бюджет минимальный, так как правки небольшие, нужно прописать нужные регулярки, кто в этом разбирается, думаю это не составит труда.

ася для связи 203-410-102