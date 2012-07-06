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Доработать поиск на фронпейдже в OpenCart 1.5.1.3
Доработать поиск по сайту на OpenCart 1.5.1.3
По умолчанию поиск реализован по любому слову из поисковой фразы, в результате всегда выводится слишком много результатов,
а если товар однотипный и соответственно названия тоже однотипные то вываливает почти весь магазин....
Мне подправили поиск, чтобы он искал по фразе целиком, ситуация улучшилась, но все равно есть недостатки, например:
Есть у меня товар с названием: Аккумулятор для Palm M500
Если ввести запрос: Аккумулятор Palm M500 (т.е. просто без "для") то уже ничего не находит...
Не знаю как избавится от этого недостатка, пока пришло в голову сделать список стоп слов, куда внести это "для",
т.е. чтобы при поиске это "для" вообще не учитывалось.
И еще как вариант можно попробывать версию поиска, в которой опускается любое русское слово до 3-х (включительно)букв.
Так же нужно сделать чтобы поиск работал по полю "модель" и SKU (имею в виду поиск на фронтпейдж)
И еще есть такая идея, если конечно можно так реализовать, чтобы если в запросе есть и русские слова (на русском языке)и
английские, то все русское опускалось и поик делался только по англоязычной части запроса(цифры тоже остаются), например, запрос:
Аккумулятор для Palm M500
"Аккумулятор для" - должно вырезаться и поиск должен сработать по точной фразе Palm M500
Если запрос будет просто: "Аккумулятор" то ничего не вырезаем, делаем поиск по полной русскоязыной фразе
Т.е. в результате выполнения ТЗ Вы должны предоставить 3 версии исправленного файла\ов, в котором идет обработка поиска.
1 вариант файла\ов.
Запрос обрабатывается по полной фразе, а не по любому слову из запроса.
Обработка сразу запроса по полю Модель и SKU (т.е. делаем поиск в этих полях тоже сразу по умолчанию)
В любом запросе не учитываем слово "для" т.е. оно просто вырезается из поискового запроса и не участвует в поиске.
2 вариант файла\ов.
Запрос обрабатывается по полной фразе, а не по любому слову.
Обработка сразу запроса по полю Модель и SKU (т.е. делаем поиск в этих полях тоже сразу по умолчанию)
в любом запросе опускается любое русское слово до 3-х (включительно)букв.
3 варинт файла\ов
Запрос обрабатывается по полной фразе, а не по любому слову.
Обработка сразу запроса по полю Модель и SKU (т.е. делаем поиск в этих полях тоже сразу по умолчанию
В поисковом запросе, если он состоит из английского и русского текста, вырезается русскоязычная часть, а англоязычная оставляется, так же все цифры что были,
и по ним уже делается поиск. Если запрос полностью на русском, то ничего не вырезается, исщем по полной фразе на русском.
Бюджет минимальный, так как правки небольшие, нужно прописать нужные регулярки, кто в этом разбирается, думаю это не составит труда.
ася для связи 203-410-102
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