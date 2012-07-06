Компонент для Джумла. Каталог организаций.

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Нужен компонент каталога организаций для джумлы. Краткое ТЗ и макет во вложении.

С предложениями, ценами и сроками обращаться сюда:

Скайп: bernar_n

Почта: [email protected]

Icq: 306860045

Joomla
13 лет назад
feelkz
Виктор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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