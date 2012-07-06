В предыдущем проекте ( http://www.weblancer.net/projects/367066.html ) я просил прикрутить js-карту к google api.

Но это может оказаться сложной задачей, то вот упрощенная тогда:

сделать JS-карту участков без google api :-)

Участки есть трех типов со своим цветом для каждого типа: проданные, не проданные и почти проданные.

При наведении, участки должны становиться темнее или появляться бордер.

при нажатии - перегрузка страницы (БЕЗ АЯКСА) и отображение участка с описанием (это делать не надо, просто для пояснения).

От Вас только JS-карта.

Скажите сроки и цену.