Сделать модуль меню-аккордеон, что бы при наведении на категорию она подсвечивалась оранжевым цветом, а при нажатии раскрывалась и оставалась выделенной. Перед названием категории должна быть точка посередине.
Работа с базой Mysql сайта недвижимости Joomla
Сайт компании по продаже недвижимости.
Требуется привести в порядок существующую базу объектов
Настроить работу с переводчиком гугл (платная версия)
Обновить Joomla и настроить безсбойную работу модулей граба
Выполнить необходимые работы по SEO
Исполнитель с большим опытом работы.
Быстрота выполнения и тчательный въедливый подход к делу.
Надежность, пунктуальность, аккуратность.
Заявки фрилансеров
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