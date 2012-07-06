Работа с базой Mysql сайта недвижимости Joomla

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Сайт компании по продаже недвижимости.

Требуется привести в порядок существующую базу объектов

Настроить работу с переводчиком гугл (платная версия)

Обновить Joomla и настроить безсбойную работу модулей граба

Выполнить необходимые работы по SEO

Исполнитель с большим опытом работы.

Быстрота выполнения и тчательный въедливый подход к делу.

Надежность, пунктуальность, аккуратность.

JoomlaMySQL
13 лет назад
cariothida
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров