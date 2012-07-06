Перевод поисковых слов и фраз для поиска товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок78 просмотров

Необходимо разработать/взять готовый или что-то среднее механизм перевода поисковых запросов пользователей.

Использование машинного перевода не позволяет получать адекватные результаты, поэтому пока используется файл со словами/фразами для замены.

Перевод запросов должен быть актуален для поиска товаров в западных англоязычных магазинах.

Оплата yadex-dengi или paypal

Сайт работает Joomla +Virtuemart.

Joomla
13 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров