Веб-приложение для работы с АПИ Новой Почты

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Необходимо сделать вебинтерфейс работающий с АПИ Новой почти.

Описание АПИ http://pastebin.com/KTvhiKKh

Вебинтерфейс сделать в таком стиле(только пример дизайна, на дание не обращать внимание): http://piccy.info/view3/3225805/2da09b078627b274dfabe6360a9a92f0/

Скрипт на РНР5 + MySQL

Доступ по паролю не нужен

Вкладка 1.На ней имеем список ТТН(товарно транспортных накладных), сортировка по дате добавления, поля:

1 Номер ТТН

2 Фамилия получателя

3 Город получателя

4 ТТН обратной доставки

5 Дата прибития ТТН обратной доставки

6 Сума обратной доставки

Дальше есть кнопка Добавить ТТН, при ее вводе получаем всплывающее окно для ввода ТТН, после его ввода получаем остальные данные (2,3)

Например запрос

363e5b2b2fb02543a9cedc6e4f1470bc

56166000555452

Ответ

30ДніпропетровськДніпропетровськ06.07.201211Відділення №5: м. Інгулець, вул. Каткова, 49Отделение №5: г. Ингулец, ул. Каткова, 49Кривий РігКривий РігСклад-СкладUndefined

Вносим в БД ТТН, получателя, город, Все на AJAX без перезагрузки страници, при ошибочном ответе вывод ошибки на экран.

Кнопка Обновить данные - обновляет данные по всем ТТН:

Данные столбца 4 и 5 можно получить только через пару дней после отправки груза, тоесть запрос по ТТН переодически надо повторять, когда он появится -

в ответе сервера будет присутствовать ключ 56166000555452

Берем этот номер вносим в БД (столбец 4) и делаем запрос по нему (АПИ точно тот же), чтоб узнать дату прибытия груза обратной доставки (5).

Должен быть скрипт для запуска обновления по КРОНу

Кнопка Удалить запись - удаляет выбранные записи

2. Вкаладка доставки на дату

вверху вкладка имеет стандарный календарик, выбираем дату и получаем список где "5 Дата прибития ТТН обратной доставки" = выбраной дате

Список должент бить с столбцами 2 4 5 6, чтоб его можно было удобно распечатать + експорт в ODS

4 Вкладка Настройки

Здесь настраиваем БД и свой АПИ-ключ

http://piccy.info/code2/3225821/75f24e3d5ffc7d4d32469237e2af95b6/

Исполнителю даю ключ АПИ для тестирования, тестовые номера ТТН,

AJAXMySQL
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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