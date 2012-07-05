Написать скрипт, чтобы считал, как вот этот: (здесь его можно загрузить) http://astrozet.net/ru/downloads.html сколько стоит и какие сроки?
Веб-приложение для работы с АПИ Новой Почты
Необходимо сделать вебинтерфейс работающий с АПИ Новой почти.
Описание АПИ http://pastebin.com/KTvhiKKh
Вебинтерфейс сделать в таком стиле(только пример дизайна, на дание не обращать внимание): http://piccy.info/view3/3225805/2da09b078627b274dfabe6360a9a92f0/
Скрипт на РНР5 + MySQL
Доступ по паролю не нужен
Вкладка 1.На ней имеем список ТТН(товарно транспортных накладных), сортировка по дате добавления, поля:
1 Номер ТТН
2 Фамилия получателя
3 Город получателя
4 ТТН обратной доставки
5 Дата прибития ТТН обратной доставки
6 Сума обратной доставки
Дальше есть кнопка Добавить ТТН, при ее вводе получаем всплывающее окно для ввода ТТН, после его ввода получаем остальные данные (2,3)
Например запрос
363e5b2b2fb02543a9cedc6e4f1470bc
56166000555452
Ответ
30ДніпропетровськДніпропетровськ06.07.201211Відділення №5: м. Інгулець, вул. Каткова, 49Отделение №5: г. Ингулец, ул. Каткова, 49Кривий РігКривий РігСклад-СкладUndefined
Вносим в БД ТТН, получателя, город, Все на AJAX без перезагрузки страници, при ошибочном ответе вывод ошибки на экран.
Кнопка Обновить данные - обновляет данные по всем ТТН:
Данные столбца 4 и 5 можно получить только через пару дней после отправки груза, тоесть запрос по ТТН переодически надо повторять, когда он появится -
в ответе сервера будет присутствовать ключ 56166000555452
Берем этот номер вносим в БД (столбец 4) и делаем запрос по нему (АПИ точно тот же), чтоб узнать дату прибытия груза обратной доставки (5).
Должен быть скрипт для запуска обновления по КРОНу
Кнопка Удалить запись - удаляет выбранные записи
2. Вкаладка доставки на дату
вверху вкладка имеет стандарный календарик, выбираем дату и получаем список где "5 Дата прибития ТТН обратной доставки" = выбраной дате
Список должент бить с столбцами 2 4 5 6, чтоб его можно было удобно распечатать + експорт в ODS
4 Вкладка Настройки
Здесь настраиваем БД и свой АПИ-ключ
http://piccy.info/code2/3225821/75f24e3d5ffc7d4d32469237e2af95b6/
Исполнителю даю ключ АПИ для тестирования, тестовые номера ТТН,
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