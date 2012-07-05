Нужно связать формы отправки данных с БД

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Есть 1 сайт. скидка-тур.рф

На нем имеется несколько форм отправки данных.

Сейчас данные с этих форм приходят только на почту.

Необходимо дополнительно подключить эти формы к БД (база уже есть, туда поступают заявки с уже имеющихся форм)

С БД обращаться осторожно, в ней работают люди

Постоплата.

ЯД.

Оплата моментальна

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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