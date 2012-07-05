Нужно связать формы отправки данных с БД

Есть 1 сайт. скидка-тур.рф

На нем имеется несколько форм отправки данных.

Сейчас данные с этих форм приходят только на почту.

Необходимо дополнительно подключить эти формы к БД (база уже есть, туда поступают заявки с уже имеющихся форм)

С БД обращаться осторожно, в ней работают люди

Постоплата.

ЯД.

Оплата моментальна