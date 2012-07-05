Сайт: http://bodyfitshop.ru Сайт на scriptocms (scriptocms.ru) Она сделана на php с mysql на шаблонизаторе smarty. Что нужно сделать: 1. У любого товара нужно добавить такой ...
Мгновенный поиск, подсветка, переход к найденному
Помогите с простой задачей в оформлении html одной вебстранички и адаптировании скрипта, использующего jquery.
Задача: создать мгновенный поиск и подсветку найденного для больших веб-страниц, расположенных на локальном компьютере, замена CTRL+F:
1. Скрипты только JavaScript, текст скриптов вынести в отдельный файл js, работать скрипты должны в любом браузере (желательно включая браузеры на/для Android)
2. Страница должна иметь 2 блока: блок один, узкий с 2мя контролами (см. ниже), висящий все время вверху в топ страницы, поверх, не изменяющий позиции при скроллинге, блок два - с основным текстом страницы, где будет производится поиск
3. Дано: Основной текст страницы сверстан одинаковыми divами
текст
4. Блок 1 содержит 2 контрола: текстовое поле #q и checkbox #q1, используемый для переключения режимов поиска True = режим 1, False = режим 2
5. Текст введенный в блок 1 должен подсвечиваться на вебстранице, не чувствительно к регистру, не зависит вначале/в середине слова, все вхождения
6. Режим 1 - если текст найден - перейти (scroll страницы) к первому вхождению, если текст не найден/ничего не введено - перейти (скролл) в начало страницы
7. Режим 2 - если текст найден в элементе search_item - показать этот div-элемент, не найден - скрыть этот div-элемент, если ничего не введено - показать всю страницу
8. Скрипт(ы) мгновенного поиска запускаются вводом символов в текстовом поле 1 (н-р отслеживаем нажатия, keyup), а также снятием|установкой checkbox 1, т.е. последнее также должно подсвечивать/переходить/скрывать-показывать текущий текст в текстовое поле #q
Все запчасти для будущей веб-страницы нашел в инете (вложенный файл), помогите это подчистить, собрать в кучу за символическую оплату. Предложения цены присылайте на [email protected]
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