Маленький пакет заданий по wordpress php, mysql,

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Завершен3 заявки145 просмотров

маленький пакет заданий по wordpress

отличные знания – php, mysql, html, css

только для опытных. Не теряйте время новички.

цена от исполнителя

ICQ#: 559269571

skype: adsfghgfds

ICQ#: 8355400

CSSHTMLMySQLPHPWordPress
13 лет назад
vasinet2
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Все сделано в сроки и качественно. Рекомендую как специалиста.
Замечательно поработали, понимал заказчика с полуслова. Сработались так хорошо, что было не лень сделать дополнительную работу, не ожидая за неё оплаты - просто так, из эстетического чувства (захотелось привести сайт в нормальный вид) и из альтруизма. Но и это мне вернулось благом :-) Спасибо, Андрей! Надеюсь, будем работать и дальше.

Заявки фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад