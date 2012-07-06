Маленький пакет заданий по wordpress php, mysql,

Замечательно поработали, понимал заказчика с полуслова. Сработались так хорошо, что было не лень сделать дополнительную работу, не ожидая за неё оплаты - просто так, из эстетического чувства (захотелось привести сайт в нормальный вид) и из альтруизма. Но и это мне вернулось благом :-) Спасибо, Андрей! Надеюсь, будем работать и дальше.