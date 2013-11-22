Роман проявил себя безответственным исполнителем. Через 2 дня после принятия заказа в работу - просил без плохих отзывов отказаться от заказа, по причине "форс-мажора" и нехватки времени. Я отказал в просьбе и передвинул сроки исполнения заказа (сроки исполнения заказа назвал сам Роман). В итоге, в день сдачи заказа Роман прислал простое письмо: "К сожалению, я не успел ничего сделать.".