Роман Кокарев kokareffkokareff
Скиллы:
- PHP (ООП, фреймворки, чистый, чужой говнокод - огромный опыт)
- HTML5/CSS3/jQuery/Bootstrap/адаптивная вёрстка - на отлично
- Project Management (управление дизайнерами, верстальщиками, программистами на различных проектах).
- Август 2009 — настоящее время
Фриланс (www.weblancer.net/users/bomberman88/portfolio/) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
PHP-программист
— Создаю сайты «под ключ» с нуля и на популярных CMS
— Дописываю новые модули, возможности
— Редизайн
— Поддержка, наполнение
- Март 2015 — май 2015 (3 месяца)
- Октябрь 2014 — март 2015 (6 месяцев)
- Февраль 2013 — июнь 2013 (5 месяцев)
- Октябрь 2012 — февраль 2013 (5 месяцев)
- Октябрь 2011 — ноябрь 2012 (1 год 2 месяца)
- Сентябрь 2011 — октябрь 2011 (2 месяца)
NDA (Санкт-Петербург) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Веб-программист
— Разработка различных проектов..
IQpromo (Санкт-Петербург, http://iqpromo.ru) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Веб-программист
— Разработка и поддержка веб-сайтов/интернет-магазинов клиентов нашей компании, а также разработка внутренних проектов.
AdPro (Санкт-Петербург, http://adpro.ru) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
PHP/Frontend Developer
— Разработка внутренних проектов и CPA-агрегатора
— Работа с удалёнными сотрудниками
— Разработка VideoSeed (http://videoseed.ru) — сервиса посева видео
— Поиск разработчиков
— Консультирование вебмастеров
— Поиск площадок
GSL Law & Consulting (Москва, http://gsl.org)
PHP-программист
- Создание системы корпоративной статистики
- Поддержка веб-сайта gsl.org
- Создание профильных веб-сайтов
Астратест (Санкт-Петербург, http://astratest.com)
Web-программист
- Разработка, доработка, поддержка, обновление сетки сайтов о сертификации
ООО "ИТ-Сервис" (Москва) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Инженер-программист
Мелкие и средние доработки для множества интернет-магазинов на Bitrix
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