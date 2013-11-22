kokareff

Роман Кокарев kokareff

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
PHP/Frontend разработчик (PHP 5.4, HTML5/CSS3/jQuery/Bootstrap/WordPress)

Скиллы:

  • PHP (ООП, фреймворки, чистый, чужой говнокод - огромный опыт)
  • HTML5/CSS3/jQuery/Bootstrap/адаптивная вёрстка - на отлично
  • Project Management (управление дизайнерами, верстальщиками, программистами на различных проектах).
Резюме:

  • Август 2009 — настоящее время

    Фриланс (www.weblancer.net/users/bomberman88/portfolio/) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

    PHP-программист

    — Создаю сайты «под ключ» с нуля и на популярных CMS

    — Дописываю новые модули, возможности

    — Редизайн

    — Поддержка, наполнение

  • Март 2015 — май 2015 (3 месяца)

    • NDA (Санкт-Петербург) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

    Веб-программист

    — Разработка различных проектов..

  • Октябрь 2014 — март 2015 (6 месяцев)

    • IQpromo (Санкт-Петербург, http://iqpromo.ru) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

    Веб-программист

    — Разработка и поддержка веб-сайтов/интернет-магазинов клиентов нашей компании, а также разработка внутренних проектов.

  • Февраль 2013 — июнь 2013 (5 месяцев)

    • AdPro (Санкт-Петербург, http://adpro.ru) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

    PHP/Frontend Developer

    — Разработка внутренних проектов и CPA-агрегатора

    — Работа с удалёнными сотрудниками

    — Разработка VideoSeed (http://videoseed.ru) — сервиса посева видео

    — Поиск разработчиков

    — Консультирование вебмастеров

    — Поиск площадок

  • Октябрь 2012 — февраль 2013 (5 месяцев)

    • GSL Law & Consulting (Москва, http://gsl.org)

    PHP-программист

    - Создание системы корпоративной статистики

    - Поддержка веб-сайта gsl.org

    - Создание профильных веб-сайтов

  • Октябрь 2011 — ноябрь 2012 (1 год 2 месяца)

    • Астратест (Санкт-Петербург, http://astratest.com)

    Web-программист

    - Разработка, доработка, поддержка, обновление сетки сайтов о сертификации

  • Сентябрь 2011 — октябрь 2011 (2 месяца)

    • ООО "ИТ-Сервис" (Москва) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

    Инженер-программист

    Мелкие и средние доработки для множества интернет-магазинов на Bitrix

PHPWordPressHTMLBootstrapjQueryБитрикс
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Отзывы заказчиков
RublevNikolai
Николай 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
2 балла
8 лет назад
Подредактировать сайт на WordPress + потом разовые задачи.
Крайне не рекомендую работать с этим исполнителем. Нарушены все сроки, сделан только первый пункт тех. задания. В итоге - прошла неделя, человек не выходит на связь, звонишь по телефону - трубку не берёт.
Kyrenok
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$85
3 балла
8 лет назад
Написать плагин для Wordpress
Роман проявил себя безответственным исполнителем. Через 2 дня после принятия заказа в работу - просил без плохих отзывов отказаться от заказа, по причине "форс-мажора" и нехватки времени. Я отказал в просьбе и передвинул сроки исполнения заказа (сроки исполнения заказа назвал сам Роман). В итоге, в день сдачи заказа Роман прислал простое письмо: "К сожалению, я не успел ничего сделать.".
Абсолютно недоговороспособный заказчик. Очень жаль, за 6 лет - первый негативный отзыв. Поставлю положительный, потому что всё было бы неплохо, если бы не упёртость заказчика.
Ответный отзыв
nikedunks
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$105
10 баллов
9 лет назад
Допилить тему для WordPress
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Павел - строгий, требовательный, очень щепетильный к деталям заказчик. Он не даст вам расслабиться и сдать работу на "от...", однако он вполне справедлив и пунктуален в том числе и в финансовом плане - оплата моментально в срок удобным способом. Если вы ответственный, компетентный и трудолюбивый исполнитель - рекомендую. Сработаетесь 100%. Спасибо, Павел.
Ответный отзыв
pulsespb
Артем 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Картинная галерея художника
Все сделано полностью и в срок. Спасибо.
Артём - отличный заказчик. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо!
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Puxa
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Шаблон для вордпресса (как рамблер)
Спасибо за выполненную работу. Все сделано четко! Жаль утерян контакт.. а так бы еще есть куча заказов, которые отдал бы на реализацию.
Отличный заказчик. Всё понятно растолковывает, объясняет. Моментальная оплата. Очень приятно было поработать. За "пропажу" из поля зрения без отклика извини - работа на работе работником за зарплату (на тот момент) вытянула из меня все силы. Возможно, ещё не раз поработаем :-)
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов(-2)
$7/час
от $15
нет рейтинга