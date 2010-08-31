Необходимо сделать сайт под ключ для фотографа, подобный этим: http://lizamedvedeva.com/ http://peterkarasev.com/ Нужна хорошая и удобная cms для загрузки фото девушкой-фотографом.
- Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать сайт "под ключ" для художника. Простой сайт, но чтобы сам художник мог добалять новые картины. Страниц мало: главная, каталог, заказ и контакты. Нужен дизайн и сам движок, надетый на него.Завершен11 лет назад
Требуется 1-4 раза в месяц изменять контент сайта: добавлять/убирать страницы, редактировать текущие, вешать новую инфу об объектах, создавать баннеры. Компания занимается продажей элитной недвижимости. Сайт написан на Битриксе.Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать сайт-визитку для компании, подобный вот этим: www.a-i-g.kz или www.tool-pro.ru. На нем должен быть размещен каталог оборудования такого как Electric Eel, Reed, Ridgid, Mathey Dearman... Интернет-магазин не требуется. Должна быть возможность прикреплять актуальный прайс-лист ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать сайт-копию на русском языке с таким же функционалом www.dentbetty.com DentBetty ресурс, который сводит вместе автомастерские и клиента, нуждающегося в мелком ремонте. В основном перечень неполадок сводится к внешним дефектам - царапинам, сколам, трещинам и пр. на ...Закрыт13 лет назад