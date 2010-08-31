pulsespb

Артем pulsespb

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт фотографа

    Необходимо сделать сайт под ключ для фотографа, подобный этим: http://lizamedvedeva.com/ http://peterkarasev.com/ Нужна хорошая и удобная cms для загрузки фото девушкой-фотографом.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Картинная галерея художника

    Требуется сделать сайт "под ключ" для художника. Простой сайт, но чтобы сам художник мог добалять новые картины. Страниц мало: главная, каталог, заказ и контакты. Нужен дизайн и сам движок, надетый на него.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Управление наполнением сайта

    Требуется 1-4 раза в месяц изменять контент сайта: добавлять/убирать страницы, редактировать текущие, вешать новую инфу об объектах, создавать баннеры. Компания занимается продажей элитной недвижимости. Сайт написан на Битриксе.

    Битрикс
    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта компании

    Нужно создать сайт-визитку для компании, подобный вот этим: www.a-i-g.kz или www.tool-pro.ru. На нем должен быть размещен каталог оборудования такого как Electric Eel, Reed, Ridgid, Mathey Dearman... Интернет-магазин не требуется. Должна быть возможность прикреплять актуальный прайс-лист ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сравнение цен кузовного ремонта автомобилей

    Нужно сделать сайт-копию на русском языке с таким же функционалом www.dentbetty.com DentBetty ресурс, который сводит вместе автомастерские и клиента, нуждающегося в мелком ремонте. В основном перечень неполадок сводится к внешним дефектам - царапинам, сколам, трещинам и пр. на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта компании
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Отличный дизайнер, все в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
kokareff
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Картинная галерея художника
Артём - отличный заказчик. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо!
Все сделано полностью и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв