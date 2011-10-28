Нужен не сложный, без большого мелькания, "магазинный" баннер, (магазин одежды), но яркий и кликабельный. Flash не выше 8-й версии 728*90 переход на рекламируемую стр в новом окне, страница с баннером ...
Управление наполнением сайта
Требуется 1-4 раза в месяц изменять контент сайта: добавлять/убирать страницы, редактировать текущие, вешать новую инфу об объектах, создавать баннеры. Компания занимается продажей элитной недвижимости. Сайт написан на Битриксе.
Заявки фрилансеров
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