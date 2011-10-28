Управление наполнением сайта

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Закрыт8 заявок171 просмотр

Требуется 1-4 раза в месяц изменять контент сайта: добавлять/убирать страницы, редактировать текущие, вешать новую инфу об объектах, создавать баннеры. Компания занимается продажей элитной недвижимости. Сайт написан на Битриксе.

14 лет назад
pulsespb
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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