Флеш баннер + заглушка гиф

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок194 просмотра

Нужен не сложный, без большого мелькания, "магазинный" баннер,

(магазин одежды), но яркий и кликабельный.

Flash не выше 8-й версии

728*90

переход на рекламируемую стр в новом окне, страница с баннером остается открытой

вставка учета кликов

должен потреблять не более 50% ресурсов Pentium III 1130 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 32 МБ видео памяти

-- остальные требования дадим.

-- для рекламы есть фото, но, возможно, их надо будет обработать.

-- срок - срочно, до вторника.

--бюджет до 30 долл. ЯД или ВМ

14 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
51 год
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Хорошая работа в короткие сроки. Все просьбы и пожелания выполнены, идея была придумана исполнителем, полученным результатом довольны. Спасибо. Рекомендуем.
Работа велась в конструктивном ключе, оплата своевременно. надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
51 год
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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