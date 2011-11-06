Флеш баннер + заглушка гиф

Нужен не сложный, без большого мелькания, "магазинный" баннер,

(магазин одежды), но яркий и кликабельный.

Flash не выше 8-й версии

728*90

переход на рекламируемую стр в новом окне, страница с баннером остается открытой

вставка учета кликов

должен потреблять не более 50% ресурсов Pentium III 1130 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 32 МБ видео памяти

-- остальные требования дадим.

-- для рекламы есть фото, но, возможно, их надо будет обработать.

-- срок - срочно, до вторника.

--бюджет до 30 долл. ЯД или ВМ